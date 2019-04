Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Räuberische Erpressung in der Schönbornstraße

Mainz (ots)

Dienstag, 02.04.2019, 16:45 bis 18:45 Uhr

Ein 13-Jähriger wird von zwei bisher unbekannten Jugendlichen im Bereich der Schönbornstraße abgepasst. Einer der beiden spricht ihn dort unter einem Vorwand an. Im Verlauf des Gesprächs fordern die beiden Jugendlichen den 13-Jährigen verbal aggressiv auf, einen Pfand herauszugeben. Aus Angst händigt er seine Kopfhörer aus und begibt sich mit den beiden, wie gefordert, zu Fuß in Richtung Höfchen. In der Hoffnung sein Eigentum zurück zu bekommen, fährt er anschließend mit den Jugendlichen nach Mainz-Kastel. Dort lassen sie den 13-Jährigen im Bereich einer Bushaltestelle alleine stehen. Nach der Tat verständigt er seine Erziehungsberechtigte, die mit ihm gemeinsam bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Es wurde ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet.

Der 13-Jährige beschreibt die beiden Täter wie folgt: Täter 1: männlich, ca. 16 Jahre, ca. 170cm groß, schlank, blonde Haare mit Undercut. Täter 2: männlich, ca. 18 Jahre, ca. 165 cm groß, kräftig, schwarze Haare, Bart.

