Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laute Einbrecher wecken Bewohner

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nicht sonderlich professionell haben sich Einbrecher verhalten, die in der Nacht zu Donnerstag in Queidersbach am Werk waren. Der Bewohner eines Hauses in der Kirchstraße wurde gegen 3 Uhr von "verdächtigen Geräuschen" geweckt. Als er sein Fenster im Obergeschoss öffnete und hinausschaute, konnte der Mann sehen, dass im Erdgeschoss ungebetene Besucher zu Gange waren. Er rief daraufhin laut und machte sich dann auf den Weg ins untere Stockwerk - als er dort ankam, hatten sich die Eindringlinge allerdings schon aus dem Staub gemacht. Von ihnen war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt - wofür sie zahlreiche Versuche brauchten. Gestohlen wurde eine Geldkassette.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell