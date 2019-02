Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen, Geräte gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil sie sich Beute erhofften, haben Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Otterbacher Hauptstraße ein Firmenfahrzeug geknackt. Am frühen Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an dem VW-Transporter eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zugang zur Ladefläche verschafft haben. Gestohlen wurden zwei Motorsägen und ein Laubbläser im Wert von mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.50 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in dieser Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. | cri

