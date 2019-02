Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahranfängerin vergisst das Licht einzuschalten

Kaiserslautern (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der B270 gemeldet, welches ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war. Schnell konnte das Fahrzeug bei Weilerbach lokalisiert werden und tatsächlich: Die Fahrerin fuhr ohne Licht. Bei der anschließenden Kontrolle gab die 30-Jährige sichtlich aufgeregt an, dass sie erst seit einigen Tagen den Führerschein besitzt. Zudem war sie zum ersten Mal bei Dunkelheit unterwegs. Die Beamten konnten die Frau beruhigen, außerdem gab es noch ein paar Verkehrstipps mit auf den Weg. Dann konnte die 30-Jährige ihren Weg fortsetzen - und zwar mit Licht.

