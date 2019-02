Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet Vater mit Kinderwagen

Kaiserslautern (ots)

Ein 40-jähriger Vater war Mittwochmorgen mit seinem vorangeschobenen Kinderwagen in der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. In Höhe des Förderzentrums wollte der Mann den Fußgängerüberweg überqueren, nachdem die Ampel grün zeigte. Unvermittelt raste ein dunkelfarbener Citroen über die Straße. Im letzten Moment konnte der 40-Jährige den Kinderwagen, in welchem sein 2,5 Jahre alter Sohn lag, zur Seite reißen. Der Verkehrssünder bremste nicht, leitete kein Ausweichmanöver ein und setzte seine Fahrt einfach fort. Das Nummernschild des Wagens notierte sich der Vater, wodurch der Fahrer ermittelt werden konnte. Gegen einen 21-Jährigen wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell