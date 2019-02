Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst Bier, dann Rum gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal ist ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet am Dienstagnachmittag beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Gegen 15 Uhr fiel der 52-Jährige das erste Mal in einem Supermarkt am Stiftsplatz auf, weil er zwei Dosen Bier aus dem Regal nahm - davon steckte er eine in seine Jackentasche, die andere bezahlte er an der Kasse. Danach verließ er das Geschäft.

Kurz darauf kehrte der Mann jedoch zurück, griff sich eine Flasche Rum, steckte sie in seine Jackentasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Spirituose anzugeben. Als er daraufhin vom Personal angesprochen wurde, gab er die beiden Diebstähle zu.

Der 52-Jährige stand zur Tatzeit massiv unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er einen "Pegel" von 2,03 Promille.

Die alarmierte Polizeistreife nahm den Ladendieb für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle, wo er auch erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. | cri

