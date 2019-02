Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Zeugen meldeten am Mittwochmittag eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Forellenstraße. Die Feuerwehr konnte die betroffene Wohnung lokalisieren und über das Fenster eintreten. Die Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass lediglich das auf dem Herd stehende Essen im Topf brannte. Der 28-jährige Wohnungsbesitzer schlief währenddessen im Nebenraum und bemerkte den Brand nicht. Sachschaden entstand glücklicherweise nur am Topf.

