POL-PPRP: Ludwigshafen - Hemshof - Polizeieinsatz aufgrund Hochzeitsfeier

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, gegen 16:15 Uhr kam es zu einer großen Menschenansammlung im Bereich Blücherstraße / Kanalstraße in Ludwigshafen. Es wurde Schüsse gemeldet und Fahrzeuge, welche die Fahrbahnen blockieren würden. Vor Ort konnten circa 80 Personen und etwa 20 Fahrzeuge festgestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass es sich bei den anwesenden Personen um eine Hochzeitsgesellschaft handelt, die aufgrund der temperamentvollen Stimmung die Grenzen eines friedvollen Zusammenkommens in der Öffentlichkeit überschritten. Mögliche waffenrechtliche Verstöße werden durch die zuständige Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 geprüft. Die Polizei bittet auch im Hinblick auf die momentane Lage, Feiern im Rahmen der bestehenden Gesetze und im Hinblick auf ein friedvolles Miteinander entsprechend zu gestalten.

