POL-PPRP: Ludwigshafen - Mitte - Drogen- und Messerfund

Ludwigshafen (ots) - Bei mehreren Personenkontrollen am 24.02.18 im Bereich des Rheinufers und am Berliner Platz, konnte bei einem 22-jährigen aus Ludwigshafen Betäubungsmittel in Form eines selbstgedrehten Joints festgestellt werden. Der junge Mann war in der Vergangenheit bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Nun erwartet ihn erneut ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus konnte bei einer weiteren Personenkontrolle am Berliner Platz bei einem 27-jährigen Mann, der zurzeit ohne festen Wohnsitz ist, ein verbotenes Springmesser festgestellt werden. Das Messer wurde sichergestellt und dem Mann der Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz gemacht.

