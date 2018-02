POL-PPRP: Ludwigshafen-Hemshof - PKW-Aufbruch

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018,zwischen 08:10 Uhr - 08:40 Uhr parkte eine Mitarbeiterin der Sozialstation den Firmenwagen in der Ruthenstraße, um einen Patienten zu versorgen. In dieser Zeit wurde eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen und die Handtasche der Mitarbeiterin entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Die Polizei rät keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen bzw. diese nicht sichtbar zu verstauen!

