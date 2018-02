POL-PPRP: Ludwigshafen - Mutter und Säugling wieder vereint

Ludwigshafen (ots) - Als am Freitagmorgen, um 10:00 Uhr, die 20-jährige Mutter des 8 Monate alten Säuglings diesen in ihr Auto setzte und wegfahren wollte, verschloss sich das Auto selbstständig, noch bevor die junge Frau die Fahrertür öffnen konnte. Da sich der einzige Fahrzeugschlüssel im Auto befand, wurden Polizei und Feuerwehr verständigt. Mit dem Einverständnis der Mutter wurde folglich die Beifahrerscheibe des Autos eingeschlagen und der Säugling wieder in die Obhut der Mutter übergeben.

