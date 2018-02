POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots) - Am 23.02.2018 um 15:50 Uhr kam es an der Kreuzung Dessauer Straße / Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, als der männliche Radfahrer von der Rheinuferstraße in die Dessauer Straße eingebogen war und die bevorrechtigte weibliche Fahrradfahrerin vermutlich übersehen hatte. Die Fahrradfahrerin zog sich bei ihrem Sturz eine Verletzung der Hand, des Armes und der Knie zu. Nachdem die Fahrradfahrerin dem Fahrradfahrer das Hinzuziehen der Polizei mitteilte, war dieser von der Unfallörtlichkeit weggefahren. Der Verkehrsunfall wurde von einem unabhängigen Zeugen beobachtet, der jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Der Unfallverursacher trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm, eine dunkelblaue Hose sowie eine BASF-Jacke.

Der unbekannte Zeuge wird aufgefordert sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 zu melden. Sollten weitere Personen den Unfall beobachtet haben, werden diese ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.

