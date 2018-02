POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen LKW und Fußgänger

Ludwigshafen (ots) - Am 23.02.2018, zwischen 13:05 und 13:06 Uhr, kam es am Hansebusch vor dem Tor 15 der BASF zu einem Verkehrsunfall bei dem ein vorbeifahrender LKW einen Mitarbeiter der BASF, der gerade einen weiteren LKW in eine Parkbucht einweisen wollte, touchiert hatte und dem Mitarbeiter dabei schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte/Oberschenkel zugefügt hatte. Der Mitarbeiter musst in der BGU operiert werden.

Der LKW entfernte sich von der Unfallstelle, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fahrer den Zusammenstoß nicht wahrgenommen hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 zu melden.

