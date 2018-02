POL-PPRP: Ludwigshafen - Unbekannter entwendet Seniorin die Geldbörse

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, befand sich eine 81-jährige Frau aus Ludwigshafen an der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz und zog sich Tickets am Fahrscheinautomaten. Die Tickets verstaute sie anschließend in ihrer Geldbörse und steckte diese in ihre Jackentasche. Nach Eintreffen der Straßenbahnlinie wurde die Frau von einem ca. 50 Jahre alten Mann mit dunklem Mantel von hinten angerempelt. Unbemerkt entwendete vermutlich dieser ihre Geldbörse mit diversen Karten und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

