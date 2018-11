POL-PDLD: Reuiger Unfallsünder

L549, Kandel-Rheinzabern (ots) - Am Mittwochmorgen überholte gegen 07:00 Uhr ein 22 Jähriger mit seinem Smart trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Kandel. Ein entgegenkommendes Fahrzeug von einem 56Jährigen Annweiler, ein VW Polo, musste, um einen Zusammenstoß mit dem Smart zu vermeiden, nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Trotz dieses Ausweichmanövers touchierten sich die beiden Fahrzeuge leicht an den Außenspiegel, so dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR entstand. Der unfallbeteiligte Smart-Fahrer flüchtete weiter in Richtung Kandel. Am späten Nachmittag packte den 22Jährigen Unfallverursacher jedoch das schlechte Gewissen und er stellte sich reuig bei der Polizei. Da er von der Unfallstelle geflüchtet war, wird er sich neben der Gefährdung im Straßenverkehr auch wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle verantworten müssen.

