Impflingen B38 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Abend gegen 18.55 Uhr auf der B38 kurz vor Impflingen. Ein aus nördlicher Richtung kommender Pkw wollte nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Pkw. Es kam zur Kollision. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des bevorrechtigten Pkw musste wegen seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an den Pkw wird auf ca. 8000EUR geschätzt.

