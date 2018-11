POL-PDLD: Edenkoben - Vier Gefahrenstelle auf der A 65

Edenkoben (ots) - Wegen einem Rückstau auf der A 65 bei der AS Landau - Mitte wurde gestern Morgen (14.11.2018, 8 Uhr) die Polizei in Kenntnis gesetzt. Gegen 11 Uhr musste bei Deidesheim ein Pannen-LKW wegen eines geplatzten Reifens bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei abgesichert werden. Reifenteile mussten von der Fahrbahn geräumt werden. Gegen 12.36 Uhr wurde ein defektes Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen bei der AS NW-Nord abgesichert, bis kurz vor 14 Uhr das Abschleppunternehmen eintraf. Ein weiteres Pannenfahrzeug beschäftigte die Polizeiinspektion Edenkonben gegen 20.24 Uhr. Auch diese Gefahrenstelle musste durch eine Streife gesichert werden.

