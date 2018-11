POL-PDLD: Edenkoben - Auffahrunfall

Edenkoben (ots) - Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich erlitt gestern (14.11.2018, 08.14 Uhr) eine 37-jährige Autofahrerin, die von der A65 kommend an der AS Edenkoben in die K 6 einbiegen wollte. Den Abbiegevorgang erkannte eine ihr folgende 41-jährige PKW-Fahrerin zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

