POL-PDLD: Einbrecher entwenden Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus Baucontainer

Lingenfeld (ots) - Aus einem Baucontainer auf einer Baustelle in der Salierstraße entwendeten Einbrecher am vergangenen Wochenende Werkzeuge im Gesamtwert von zirka 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 zu melden oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

