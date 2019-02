Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Raub mit Butterflymesser

Mainz (ots)

Dienstag, 19.02.2019, 07:13 Uhr

Am Dienstagmorgen kommt es in der Otto-Brunfels-Schneise zu einem versuchten Raub. Ein 47-Jähriger befährt mit seinem Arbeitsfahrzeug die Otto-Brunfels-Schneise. Ein ihm unbekannter Mann winkt dem 47-Jährigen zu und fordert dann seine Geldbörse und sein Handy. Als der 47-Jährige sich weigert, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf der Mann ein Butterflymesser zieht und den 47-Jährigen in den Bauch sticht. Durch seine dicke Jacke wird er jedoch nicht verletzt. Beim Versuch sich zu wehren wird der 47-Jährige an der Schulter verletzt. Der Täter flüchtet durch den Volkspark. Der 47-Jährige wird in ein Krankenhaus verbracht. Die sofort eingeleitete Fahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 25-30 Jahre - ca. 170 cm groß - Vollbart, dunkle Haare - leichter Körperbau, circa 70 Kg - schwarze Turnschuhe - dunkle Cargo-Hose mit Seitentasche - eng anliegende, dunkle Jacke - Butterflymesser mit schwarzem Griffstück mit Ornamenten

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell