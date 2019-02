Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vellmar: Autofahrer bedroht anderen Fahrer im Straßenverkehr mit Schusswaffe - Zeugen und Opfer gesucht

Kassel (ots)

Am letzten Samstag, gegen 15:30 Uhr nahmen Zeugen im Bereich der Kreuzung Holländische Straße / Lange Wender wahr, wie auf der Abbiegespur von der "Langen Wender" zur Holländischen Straße insgesamt drei Autofahrer aneinandergerieten. Einer von ihnen soll dann eine Schusswaffe gezogen und einen der beiden anderen damit bedroht haben. Dazu sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen und die Betroffenen des Geschehens.

Wie die Zeugen berichteten, stieg zunächst der auf der Abbiegespur an vorderster Stelle wartende Fahrer eines weißen 2er BMW mit schwarzem Heckspoiler aus und ging zum dahinterstehenden schwarzen Auto, einem 5er oder 6er-BMW. Dessen Fahrer, einem Mann mit südländischem Aussehen, Vollbart und schwarzen Haaren ging er verbal an und bedrohte ihn in äußerst aggressiver Weise mit vorgehaltener Schusswaffe. Ob ein zuvor wahrgenommenes Hupen aus unbekannter Richtung die Ursache des Streits war, konnten die Zeugen nur mutmaßen.

Als der Fahrzeugführer eines dritten Fahrzeugs in der Warteschlange diese Situation sah, stieg er aus seinem schwarzen SUV (Mercedes oder BMW) aus, ging zu dem am Fenster stehenden Mann, sagte ihm deutliche Worte und schubste ihn von dort weg. Er wird von den Zeugen mit ebenfalls südländischem Aussehen, circa 170 - 175 cm Körpergröße und Vollbart angegeben. Dazu trug er als besonderes Merkmal eine rote Basecap. Daraufhin stieg der zuerst aggressiv gewordene Fahrer wieder in sein Auto und fuhr Richtung Einkaufszentrum davon. Gesucht wird auch der Fahrer eines roten Linienbusses, der zumindest das Ende dieser Situation mitbekommen haben dürfte. Im Rahmen von unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife des Kasseler Polizeireviers Nord einen möglichen Tatverdächtigen festnehmen. Eine Schusswaffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Ob es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten Fahrer des 2er BMW handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Nord fragen nun, wer zu dieser Situation Beobachtungen gemacht hat und bittet die noch unbekannten Beteiligten dieses Geschehens darum, sich bei der Kasseler Polizei unter der 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell