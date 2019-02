Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unbekannter Jugendlicher versucht Achtjährige zu berauben: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll am Sonntag auf einem Spielplatz einer Schule an der Rasenallee in Kassel-Harleshausen versucht haben, eine Achtjährige zu berauben. Das Mädchen hatte sich danach sofort an ihre Eltern, die sich in der Nähe aufhielten, gewandt, die wiederum die Polizei alarmierten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief anschließend leider ohne Erfolg. Da das Kind aber eine gute Beschreibung des ihr unbekannten Jugendlichen abgegeben konnte, erhoffen sich die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung auf den Täter zu bekommen.

Ereignet hatte sich der versuchte Raub gegen 12:15 Uhr auf dem Spielplatz der Schule an der Rasenallee, unweit der Seebergstraße. Wie die Achtjährige der zum Ort des Geschehens gerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war der Jugendliche auf den Spielplatz gekommen und hatte sie zunächst gefragt, ob er mal ihr Handy benutzen könne. Sie habe ihm entgegnet, dass sie gar kein Handy besitze. Dies habe der Unbekannte zum Anlass genommen, sie zu Boden zu drücken und nach einem Mobiltelefon zu durchsuchen. Nachdem er feststellen musste, dass die Achtjährige tatsächlich kein Handy besaß, ergriff er ohne Beute die Flucht und rannte auf der Rasenallee in Richtung Harleshausen davon. Das Mädchen war unverletzt geblieben.

Den Täter beschreibt die Achtjährige wie folgt:

- männlich, ca. 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, volles Gesicht mit Sommersprossen, schlanke Figur, kurze blonde Haare, sprach akzentfreies Deutsch; trug eine schwarze Hose, blaue Jacke, gelb/schwarze Schuhe und hatte blaue Kopfhörer auf

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Jugendlichen geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

