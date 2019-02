POL-KS: Baunatal (Lkr. Kassel): Ermittler suchen Augenzeugen einer Unfallflucht im Baunataler Kampfeldweg

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei fehlt in einem Fall, den sie derzeit bearbeiten, eigentlich nur noch der entscheidende Zeuge. Der bislang unbekannte Mann hatte am Donnerstagnachmittag, gegen 10:15 Uhr, im Kampfeldweg in Baunatal einen Verkehrsunfall beobachtet, bei dem der Verursacher anschließend weggefahren war. Er hatte daraufhin die Halterin des geparkten und nun auf der Fahrerseite beschädigten weißen VW Golfs in einer nahegelegenen Arztpraxis ausfindig gemacht und ihr sogar das Kennzeichen des Verursachers notiert. Aufgrund dessen konnten die den Unfall anschließend aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West eine 19 Jahre alte Frau aus Schauenburg ermitteln, die zur fraglichen Zeit den von dem Zeugen beschriebenen Pkw gefahren hatte. Um zu klären, ob sie tatsächlich für den Schaden an dem geparkten Golf verantwortlich war, ist nun die Aussage des Mannes für die Ermittler von großer Bedeutung. Trotz verschiedenster Bemühungen konnten sie ihn bislang nicht ausfindig machen.

Es soll ca. 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, kurze dunkle Haare haben, aktzentfrei Deutsch sprechen und zum Unfallzeitpunkt blaue, uniformartige Arbeitskleidung getragen haben.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten diesen Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

