Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Gebäudekomplex mit verschiedenen Firmen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden, so lauten die ersten sehr vorsichtigen Schätzungen nach einem Einbruch in einen gewerblich genutzten Gebäudekomplex am Wochenende an der Kölnischen Straße in Kassel. Die bislang unbekannten Täter hatten dort eine Vielzahl verschlossener Türen gewaltsam aufgebrochen. Ob sie dabei auch Beute machten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und wird durch die betroffenen Firmen geprüft. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wann genau die Täter am Wochenende in das Gebäude an der Kölnische Straße, Ecke Bismarckstraße einbrachen, ist momentan noch unklar. Die aufgebrochenen Türen in dem Komplex entdeckte am Sonntagvormittag, gegen 10:50 Uhr eine Mitarbeiterin der dort ansässigen Firmen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war die Täter vermutlich über die Bismarckstraße in den Innenhof und von dort aus über eine Tür in den Flur des Gebäudes eingestiegen. Auf mehreren Etagen beschädigten sie mit einem Werkzeug gewaltsam die Scheiben von Brandschutztüren und gelangten so in die verschiedenen Büroräume eines Stromanbieters, einer Gewerkschaft und eines Verkehrsbetriebes. Die dort jeweils verschlossenen Bürotüren brachen die Einbrecher ebenfalls gewaltsam auf. Wohin sie nach dem Einbruch flüchteten, ist nicht bekannt.

Zeugen, die im Laufe des Wochenendes im Bereich des Gebäudekomplexes an der Kölnischen Straße, Ecke Bismarckstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

