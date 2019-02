Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Nächtlicher Einbruchsversuch im "Entenanger": Nachbarin verjagt zwei Täter; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin in der Straße "Entenanger" in Kassel-Mitte schlug in der Nacht zum Sonntag zwei Einbrecher in die Flucht. Die beiden Täter hatten versucht, das im Hinterhof liegende Fenster der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen, worauf die Zeugin aufmerksam wurde. Ihr gelang es, beide Männer zu verjagen und so den Einbruch zu verhindern. Da die anschließende Fahndung der Polizei nicht zum Erfolg führte, bitten die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun um Hinweise auf die beiden Täter von weiteren Zeugen.

Der Notruf der Nachbarin war am frühen Sonntagmorgen, gegen 2:20 Uhr, bei der Kasseler Polizei eingegangen. Wie die Zeugin schilderte, waren die beiden Einbrecher nach ihrer lauten Ansprache sofort aus dem zwischen Oberster Gasse und Mittelgasse liegenden Innenhof des Hauses im Entenanger durch einen Torbogen in Richtung Mittelgasse geflüchtet. Die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes stellten am Tatort fest, dass sich an dem besagten Fenster mehrere frische Einbruchspuren in Form von Hebelmarken befanden. Die Mieter der betroffenen Wohnung waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Zeugin war jedoch durch die bei dem Aufbruchsversuch verursachten Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden und hatte das Treiben der beiden Unbekannten anschließend von ihrem Balkon aus beendet.

Täterbeschreibung

Es soll sich um zwei ca. 1,70 bis 1,80 Meter große, etwa 30 bis 40 Jahre alte Männer mit dunkler Kleidung und dunklen Haaren gehandelt haben, von denen einer schlank und einer leicht untersetzt gewesen sein soll.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die zur fraglichen Zeit solche Personen im Bereich des Entenangers, der Mittelgasse oder angrenzenden Straßen beobachtet haben und die Hinweise auf die beiden Einbrecher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

