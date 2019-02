Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Alkoholisierter Fußgänger tritt auf Fahrbahn und wird bei Zusammenstoß mit fahrendem Auto schwer verletzt

Kassel (ots)

Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender 41 Jahre alter Fußgänger aus Kassel ist am gestrigen Sonntagabend auf der Holländischen Straße in Kassel beim Betreten der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des Sprunggelenks sowie Prellungen zugezogen. Zum weiteren Unfallhergang ermitteln nun die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord.

Wie die gestern am Unfallort eingesetzte Streife des Reviers Nord berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß von Fußgänger und Pkw gegen 18:50 Uhr. Der 41-Jährige hatte die Holländische Straße in Höhe der Hausnummer 126 in Richtung der Sackgasse des Struthbachwegs überquert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat er dabei von den in der Fahrbahnmitte verlaufenden Gleisen der Straßenbahn, scheinbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die stadteinwärts führenden Fahrstreifen. Dort wurde er von dem auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt fahrenden VW eines 24-Jährigen aus Liebenau seitlich erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und kam verletzt auf den Straßenbahngleisen zum Liegen. Am Pkw des Liebenauers war ein Schaden auf der vorderen linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden.

