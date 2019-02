Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Auf Wertstoffhof im Schrott gewühlt - zwei potentielle Diebe gestellt

Kassel (ots)

Als sie gegen 20:00 Uhr ihren Dienst auf dem Wertstoffhof eines Kasseler Entsorgungsbetriebs in der Könighofstraße in Kassel-Bettenhausen begannen, wunderten sich die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zunächst, warum an diesem Samstagabend an einer Ecke der Sammelstelle auffällig viele Matratzen lagen. Da laut Aussage der Sicherheitsleute die Mitarbeiter des Wertstoffhofes sonst sehr ordentlich seien, schöpften sie schnell den Verdacht, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Den Geräuschen aus einem nahegelegenen Container folgend, dauerte es auch nicht lange, bis sie die Ursache für dieses ungewohnte Bild fanden. Denn in dem für Elektroschrott bereitgestellten Container, durchwühlten gerade zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren, eben diesen Schrott auf der Suche nach etwas noch Verwertbarem.

Die daraufhin vom Sicherheitsdienst alarmierte Streife des Kasseler Polizeireviers Ost nahm anschließend die Personalien der beiden Tatverdächtigen auf und verwies sie des Geländes. Eine Durchsuchung des in der Nähe befindlichen VW T4 Caravelle mit rumänischem Kennzeichen ergab aber keine Hinweise auf weitere Straftaten oder andere gestohlene Gegenstände. Auf den Vorwurf des Diebstahlversuchs antworteten die beiden Erwischten im Übrigen, dass der Schrott "doch eh weggeschmissen würde". Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Versuch des besonders schweren Diebstahls, denn Schrott ist im Gegensatz zu ihrer Aussage nicht herrenlos, sondern gehört nun mal dem Entsorgungsbetrieb.

