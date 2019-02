Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Ermittler suchen Zeugen von Vorfall im Bereich Breitscheidstraße mit schwer im Gesicht verletztem Mann

Kassel (ots)

Derzeit noch völlig unklar ist ein Vorfall, der sich in der Nacht zum Sonntag, dem 3. Februar in der Breitscheidstraße im Kasseler Vorderen Westen abspielte. Ein 47-Jähriger aus Kassel war am frühen Morgen dieses Sonntags in einem Kasseler Krankenhaus mit verschiedenen schweren Gesichtsfrakturen vorstellig geworden, die er offenbar irgendwo im Bereich der Breitscheidstraße / Kölnische Straße, auf dem Nachhauseweg von einer Lokalität in der Innenstadt erlitten hatte. Für ihn schloss sich ein längerer Krankenhausaufenthalt an, währenddessen man auch die Polizei einschaltete. Da dem Verletzten jegliche Erinnerung an das Geschehen fehlen und die Verletzungen auch keine eindeutigen Rückschlüsse diesbezüglich zulassen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 47-Jährige möglicherweise das Opfer einer Körperverletzung geworden war. Die mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall betrauten Ermittler des Polizeireviers Süd-West suchen aus diesem Grund nun nach Zeugen, die zwischen 2:00 Uhr und 4:40 Uhr in der besagten Nacht Anfang Februar im Vorderen Westen Beobachtungen gemachten, die im Zusammenhang mit den Verletzungen des Mannes stehen könnten. Hinweise erbittet die Kasseler Polizei unter der Tel. 0561 - 9100.

