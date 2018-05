POL-DN: Radfahrer verletzt

Linnich (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es am Kreisverkehr "Kiffelberg" L 253 / K 9 / L 226 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer.

Der Unfall ereignete sich gegen 11:15 Uhr, als der 66 Jahre alte Radfahrer aus Jülich - nach eigener Aussage - aus Richtung Körrenzig den Kreisverkehr befuhr, um diesen wieder über die L 253 in Richtung Jülich zu verlassen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus Richtung Linnich kommenden PKW, der den Fahrradfahrer touchierte und zu Fall brachte. Während der 78-jährige Autofahrer unverletzt blieb, wurde der schwer verletzte Radfahrer noch vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Radfahrer einen Helm. Ob er sich beim Zusammenstoß bereits innerhalb des Kreisverkehres befand, steht noch nicht abschließend fest und wird derzeit ermittelt. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell