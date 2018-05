POL-DN: Unfallverursacher fuhr zunächst weiter

Düren (ots) - Nachdem ein 72 Jahre alter Dürener mit seinem Pkw am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht hatte, fuhr er zunächst weiter. Später kehrte er zum Unfallort zurück.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Düren war am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, auf der Schenkelstraße in Fahrtrichtung Platz der deutschen Einheit unterwegs. Von dort beabsichtigte er geradeaus in die Tivolistraße zu fahren. Auf der linken Fahrspur neben ihm fuhr der 72-Jährige, der dann vor ihm auf die rechte Spur wechselte. Dabei touchierte er das Fahrzeug des 31-Jährigen. Dennoch hielt er nicht an, sondern setzte seine Fahrt auf der Tivolistraße in Richtung Valencienner Straße fort. Ein Zeuge folgte dem Wagen des Unfallverursachers, stoppte ihn im Bereich der Valencienner Straße und sprach ihn auf den Unfall an. Daraufhin kehrte der Dürener zur Unfallstelle zurück.

Es entstand ein Schaden von etwa 1800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell