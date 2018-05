POL-DN: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Langerwehe (ots) - Weil er durch seine Fahrweise auffiel, wurde in der Nacht zu Freitag ein Autofahrer aus Langerwehe von der Polizei angehalten.

Der 22-Jährige zog Freitag, gegen 02:20 Uhr, in der Knotstraße die Aufmerksamkeit der Streifenwagenbesatzung auf sich, als er in Schlangenlinien in Fahrtrichtung der B 264 fuhr. Auf der B 264 beschleunigte er das Tempo seines Fahrzeugs zeitweise auf 130 km/h. Dabei geriet er immer wieder auf die Gegenspur. Als er in Düren einfuhr betrug seine Geschwindigkeit 80 km/h. Über die Valencienner- und Tivolístraße setzte er seine Fahrt fort, bis ihn die Polizeibeamten schließlich in der Maria-Juchacz-Straße stoppen konnten.

Im Zuge der folgenden Kontrolle des Langerwehers, wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Dies bescherte ihm eine Fahrt zur Polizeiwache, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Langerweher die Wache verlassen. Das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

