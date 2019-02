Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Düren (ots)

Leicht verletzt wurde am frühen Donnerstagabend eine Fußgängerin, als sie von einem abbiegenden Auto touchiert wurde.

Gegen 18:30 Uhr war die 61-jährige Dürenerin auf dem Gehweg Gneisenaustraße in Richtung Friedenstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-Jähriger aus Jülich die Gneisenaustraße in Richtung Stettiner Straße. Während der Autofahrer in Höhe der Nörvenicher Straße nach links abbiegen wollte, überquerte die Fußgängerin eben diese. Der Jülicher achtete offenbar nicht auf die bevorrechtigte Fußgängerin und streifte sie mit dem linken Außenspiegel. Die Frau stürzte und wurde dadurch verletzt. Sie wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

