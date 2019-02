Polizei Düren

POL-DN: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Merzenich (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage vertrieb in der Nacht zu Freitag Einbrecher. Zurück blieben Hebelspuren an der Terrassentür.

Gegen 02:45 Uhr wurde die Bewohnerin eines Hauses in der Rather Straße durch den akustischen Alarm aufgeschreckt. Sie schaltete sogleich im ganzen Haus die Beleuchtung an und rief die Polizei. Verdächtige konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Jedoch hatten der oder die Täter die Rollladen an der Rückseite hochgeschoben und versucht, die Terrassentür aufzuhebeln.

Die Kriminalpolizei hat Spuren an dem Haus gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Polizei Düren

