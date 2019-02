Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzt nach Unfall auf der B 56

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstag eine Autofahrerin zu, als sie auf die B 56 einbog und mit einem anderen Pkw zusammenstieß.

Die 18-jährige Kreuzauerin hatte gegen 06:50 Uhr den Bubenheimer Weg befahren und hielt ordnungsgemäß an der Einmündung zu B 56 am Stoppschild an. Als sie anfuhr, schätzte sie Geschwindigkeit und Entfernung zu einem aus Richtung Düren kommenden Auto falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während die 18-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, blieb der Fahrer des anderen Wagens, ein 43-jähriger Kreuzauer, unverletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von circa 11000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

