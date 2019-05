Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190513-3: Radfahrerin schwer verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Autofahrerin aus Hürth ist am Montagmorgen (13. Mai) um 09:20 Uhr auf der Bonnstraße mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Richtung Brühl. Unmittelbar nach der langgezogenen Linkskurve an dem Bahnübergang Weilerstraße geriet sie zunächst auf die Gegenfahrbahn, lenkte gegen und kam nach rechts von der Fahrbahn auf den Fuß- und Radweg ab. Dort stieß sie mit der Radfahrerin (56) zusammen. Der Wagen drehte sich, die 56-Jährige geriet unter das Auto und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die 20-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Bonnstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme (bis 11:00 Uhr) gesperrt werden. (wp)

