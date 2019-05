Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Falsche Rufnummer als Betrugsmasche genutzt

Wetter (ots)

Auf gerade ältere Mitmenschen hatten es Betrüger in der Nacht zwischen dem 26.05.2019 und 27.05.2019 in Wetter abgesehen. Die Täter schafften er sogar die Rufnummer der Polizeiwache in Wetter bei den Geschädigten im Telefon einblenden zu lassen. Dieses ist leider mittels moderner Manipulationssoftware problemlos möglich. Der Betrugsversuch wurde jedoch erkannt, sodass kein Gespräch zustande kam. Die Polizei warnt an dieser Stelle nochmals vor der Betrugsmasche der falschen Polizisten. Niemals wird die Telefonnummer 110 oder die Nummer der Polizeiwache so übermittelt, dass sie im eigenen Telefon zu erkennen ist. Weiterhin würde die Polizei auch nie nach Bargeldbeträgen oder Wertgegenständen im Haus fragen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell