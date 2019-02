Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Klingenmünster und Waldrohrbach (ots)

Am Montag, 25.02.19, führte die Polizeiinspektion Bad Bergzabern an zwei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. In Klingenmünster wurden im Bereich eines Kindergartens zwischen 07:45 Uhr und 09:00 Uhr, 10 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 45 km/h in der 30er-Zone. Zwischen 16:40 Uhr und 17:30 Uhr, wurde in der Ortsdurchfahrt Waldrohrbach die Geschwindigkeit in Richtung Annweiler kontrolliert. Dabei wurden 13 Fahrzeugführer verwarnt. Ein Autofahrer benutzte während der Fahrt ein Mobiltelefon. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100.- Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei einem Fahrzeugführer wurde neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch Alkoholgeruch festgestellt. Der Atemalkoholwert lag bei 0,9 Promille. Auch dieser Fahrer muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

