POL-PDLD: Landau: Einbruch in Schnellrestaurant

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 25.02.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht von Sonntag, den 24.02.2019 auf Montag, den 25.02.2019 in ein Schnellrestaurant in der Königstraße Ecke Kramstraße ein. Auf Grund der bisherigen Ermittlungen dürfte die Tatzeit am Montag, den 25.02.2019 zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr liegen. Bei dem Einbruch wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und aus der Gaststätte eine Geldkassette mit einem kleineren Geldbetrag entwendet. Das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

