Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Ungebetene Gäste bei der Feuerwehr in Ennepetal

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Freitag, den 07.06.2019, 22.45 Uhr bis Samstag, den 08.06.2019, 8.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Feuerwache der Berufsfeuerwehr Ennepetal in der Wehrstraße einzubrechen. Hierzu versuchten der oder die Täter gewaltsam ein Garagentor zu öffnen und beschädigten hierbei den Schließmechanismus des Tores. Ob die Täter dann auch tatsächlich in das Objekt gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Die Täter entkamen unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell