Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

Hattingen (ots)

Am 07.06.2019, um 13:48 Uhr, befahren drei Pkw die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. Auf Höhe der Einmündung Lüggersegge befindet sich plötzlich ein größerer Ast auf der Fahrspur, so dass eine vorrausfahrende 69-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw, Nissa, eine Vollbremsung einleiten muss. Eine 23-jährige Sprockhövelerin kann mit ihrem Pkw, Mini, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf. Der hinter ihr fahrende 25-jährige Fahrer eines Pkw, Hyndai, kann ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abremsen und fährt auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf. Alle drei Unfallbeteiligte werden leicht verletzt und mittels RTW in das EVK nach Hattingen verbracht. Die Unfallörtlichkeit wird während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ein Pkw muss abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell