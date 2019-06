Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person

Gevelsberg (ots)

Am 07.06.2019, um 08:45 Uhr, befährt ein 56-jähriger Schwelmer mit einem Kraftomnibus die Mittelstraße in Gevelsberg in Fahrtrichtung Rosendahler Straße. Er biegt dann nach links in die Mylinghauser Straße ein. Hierbei stößt das rechtsseitige Heck des Kraftomnibusses gegen die geöffnete linke Fahrertür eines abgeparkten Transporters, Ford. Der Fahrer des abgeparkten Ford, ein 44-jähriger Gevelsberger, klemmt sich hierbei seine Hand zwischen der Fahrertür und seinem Fahrzeug ein. Er wird an der Hand schwer verletzt und mittels RTW in Krankenhaus verbracht.

