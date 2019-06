Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

In der Nacht vom 06.07.19, auf den 07.06.19, versuchten unbekannte Täter vergeblich die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Braken aufzubrechen. Die Täter verliessen den Tatort ohne Beute.

