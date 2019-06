Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrüche in Gartenlauben schlugen fehl

Wetter (ots)

In der vergangenen Woche (01.06 bis 06.06) versuchten Unbekannte in zwei Gartenlauben am Harkortberg einzubrechen. In einer Laube gelangten sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Laube, fanden jedoch keine Beute. In einer weiteren Laube versuchten die Täter ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Beute erlangten sie auch hier nicht.

