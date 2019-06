Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Tür zur Wohnung eingetreten

Hattingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag, zwischen 10:50 Uhr und 13:15 Uhr, verdächtige Personen in einem Mehrfamilienhaus am Südring gesehen haben. Am Donnerstagvormittag wurde während der kurzen Abwesenheit des Wohnungsbesitzers in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die Täter traten die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung auf und suchten offensichtlich gezielt das Wohnzimmer auf. Hier entwendeten sie mehrere Spielkonsolenspiele und eine Herrenarmbanduhr. Hinweise zu den Tätern liegen bisher keine vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02324-91666000 entgegen.

