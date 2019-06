Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Rollerfahrerin stürzt durch Bremsfehler und verletzt sich leicht

Wetter (ots)

Eine 39-jährige Dortmunderin fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Roller auf der Gedener Straße in Richtung Neue Ruhrbrücke. In Höhe der Kreuzung Kaiserstraße musste sie verkehrsbedingt bremsen. Durch einen Bremsfehler rutschte ihr das Vorderrad ihres Rollers weg und sie stützte. Sie erlitt dadurch schwere Verletzungen und sie musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

