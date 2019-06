Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher hebeln Fenster auf

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend hebelten unbekannte Täter das rückwärtige Fenster einer Pflegeeinrichtung in der Hagener Straße auf. Sie gelangten so in den Bürotrakt. In dem Büro durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten die Täter hier einen Schranktresor mit Bargeld. Ein Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung gab an, dass er außerhalb des Gebäudes eine verdächtige Person beobachtet habe. Der Mann habe wie folgt ausgesehen: etwa 170cm groß und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Auffällig war seine hinkende Gangart.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell