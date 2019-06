Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Geldbörsen Dieb gesucht!

Gevelsberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Geldbörsendieb geben können. Am Samstag (01.06.) wurde in einer Apotheke in der Mittelstraße eine Geldbörse aus dem Büro gestohlen. Die 61-jährige Verkäuferin bemerkte den Dieb noch und lief hinter ihm her. Sie rief mehrmals "Halt", jedoch schaffte es der Dieb in Richtung Wasserstraße zu entkommen.

Der Mann kann von ihr so beschrieben werden:

- etwa 25 Jahre alt - etwa 170-180 cm groß - kräftig - kurze blonde Haare

Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine helle Hose. Nach Angaben der Zeugin sind sie und der Dieb an vielen Personen vorbeigelaufen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die den Täter vielleicht erkannt haben bzw. weitere Hinweise zu ihm geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664442 oder jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

