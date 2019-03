Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist in der Mannheimer Straße ein Kleinwagen zerkratzt worden. Die Fahrerin fand am Vormittag ihren Toyota Aygo beschädigt vor. Das Auto parkte über Nacht am Straßenrand. Unbekannte zerkratzten die vordere und hintere Tür auf der Beifahrerseite des Wagens. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Wer hat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

