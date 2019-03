Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Tempolimit

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag in der Mannheimer Straße vor der Stadtgrenze das Tempolimit überwacht. In Höhe der US-Kaserne dürfen Fahrzeugführer höchstens 50 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Die meisten Autofahrer hielten sich daran. Verwarnt wurden 14 Verkehrsteilnehmer. Sie waren zu schnell unterwegs. Auf einen Fahrer kommt ein Bußgeld zu. Er wurde mit 76 Stundenkilometern gemessen. |erf

