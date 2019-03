Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalen richten Schaden an

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen "Bärendienst" haben unbekannte Täter den Kindern in Reichenbach-Steegen erwiesen. Nachdem erst vor wenigen Tagen der Spielplatz in der Ringstraße (teilweise) neu eingezäunt wurde, haben Vandalen die Einzäunung gleich wieder zerstört. Am Mittwoch wurde angezeigt, dass Unbekannte die frisch einbetonierten Zaunpfosten umgedrückt oder aus dem Fundament gezogen haben.

Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Auf jeden Fall müssen die Arbeiten noch einmal neu durchgeführt werden...

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. | cri

